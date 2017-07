Anunțul de ULTIMĂ ORĂ al managerului CEO

”Urmăresc cu atenție toate postările tuturor colegilor cu care sunt prieten și comentez acolo unde consider ca se așteaptă un răspuns de la mine. Urmaresc deasemenea Interviurile date in presa locală de diferiți domni colegi ce încearcă sa transmită mesajele unora sau altora „de-mult apuși”.

Văd cum pana in Martie a.c eram apropiat de o parte sindicala iar acum sunt apropiat de cealaltă parte!! Lucru neadevărat ! Sunt aproape de toți și voi fi aproape de toți ! Sa fiți siguri de asta ! Comunic cu toți și voi comunica cu toți pentru ca in spatele acestor discuții sunteți voi cei 13600 de oameni.

Vreau sa fiți siguri ca afirmațiile unora ca ” au informații” că vom cumpăra cărbune pentru iarna de carierele private din Gorj este o mare minciuna. O mare gogomănie!!!!Minciuna ce vine pe o filiera bine cunoscuta tuturor! Lucram 7 zile din 7 pentru a putea asigura alimentarea celor 4 centrale ce funcționează astăzi la maximum însă in același timp sa ne pregătim de iarna și sa evitam sa avem problemele pe care le-am avut iarna trecută! Nu este ușor însă am trecut noi și prin clipe mai grele!!

Am demarat procedura de creere a memorandum-ului pentru rectificarea bugetară. Marți voi fi la

Minister cu toți cei implicați pentru a prezenta stadiul realizarii acestui document. Speram prin aprobarea acestuia sa putem plăti toate orele suplimentare dar sa și continuam ceea ce am început acum câteva luni, procesul de aliniere a salariilor mici la nivelele corecte!

Lucram la HG-ul ce va debloca scoaterea din fondul forestier a celor 30 ha ce ne blochează astăzi activitatea pe o zona destul de extinsă!

S-au finalizat documentele pentru Roșia și Jilț Suf care sunt pe ” drumul aprobării „.

Am găsit sursele financiare sa deblocam cele 3 investiții mari ( Rovinari 5, Turceni 3 și Ișalnița 7)fără a mai apela la credite bancare! Iar aici va spun din suflet ca avem un ajutor enorm din partea ministerului energiei prin alocarea fondurilor necesare acestor investiții mari.

Am demarat pentru prima data in istoria complexului concursuri pentru ocuparea pe post pentru toate pozițiile vacante. Nu s-au mai făcut numiri pe cumetrii sau apartenente sindicale sau politice!

Avem o liniște bancară ce ne oferă șansa sa negociem alte dobânzi și termene de plata. Și credeți-ma ca nu sunt puțini bani de rambursat anul acesta!!

Un alt subiect sensibil in aceasta perioada o reprezintă concursurile!! Vă promit acum tuturor, așa cum am promis și acum câteva luni ca vor fi corecte, iar cei mai buni sa câștige. Cei 2 colegi ce au fost desemnați să urmărească desfășurarea concursurilor și să se asigure că acest concurs este corect, Petre Mămăliga din partea Univers și Nelu Roșca din partea FNME, vă pot confirma acest lucru. Vă rog să convingeți toți oamenii ce merită să vă fie conducători, să participe la aceste concursuri”, a postat, în urmă cu puțin timp, pe Facebook managerul CEO, Sorin Boza.