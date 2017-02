Anunțul ministrului Sănătății despre vaccinul hexavalent

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat că, marți sau miercuri, va fi semnat contractul privind furnizarea vaccinului hexavalent.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu producătorii, știți foarte bine că eu am moștenit o procedură de vaccin care nu era corectă, pe care nu am primit control financiar preventiv, am demarat o procedură scurtă și, dacă nu mă înșel, (…) mâine se semnează contractul. Este o procedură scurtă, am obținut același preț ca cel obținut la licitație, cu toate că s-a vehiculat că voi cumpăra vaccin la un preț mai ridicat. Eu am avut o discuție cu persoanele responsabile din compania respectivă și am obținut același preț. Contractul se va semna mâine sau poimâine și el va veni, conform graficului, așa cum am spus, în luna martie, așa mi-au promis, asta poate să fie sfârșitul lunii martie”, a precizat Florian Bodog, astăzi, într-o conferință de presă la finalul ședinței de Guvern. (A.C.)