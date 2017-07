Astăzi este Ziua Internaţională a Sărutului

Pe data de 6 iulie, întreaga lume sărbătoreşte Ziua Internaţională a Sărutului. Primul sărut de pe marele ecran a avut loc în 1896, în filmul de 30 de secunde ”The Kiss”, avându-i drept protagonişti pe May Irwin şi John Rice. Filmul cu cele mai multe săruturi, însă, a fost „Don Juan” (1926, compania Warner Bros Pictures), în care actorii s-au sărutat de 191 de ori. Cel mai lung sărut din istoria cinematografiei s-a consumat în filmul „You’re In The Army Now” (1940), între Jane Wyman şi Regis Toomey, care s-au sărutat timp de 185 de secunde (4% din durata totală a filmului). Se estimează că o persoană petrece două săptămâni din viaţă sărutându-se, primind sau oferind 25.000 de săruturi.