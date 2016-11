Avertismentul poliţiştilor după depunerea primului strat de zăpadă la Rânca

În judeţul Gorj, pe DN67 C Novaci – Rânca, între kilometri 22 şi 34, pe carosabil s-a depus un strat subţire de zăpadă, de aproximnativ un centimetru. Se acţionează cu două utilaje de deszăpezire şi împrătiere a materialului antiderapant. Totodată, pe DN 66, Bumbeşti Jiu – Petroşani, cad precipitaţii sub formă de lapoviţă. Începând de astăzi, de la ora 11,00, până la ora 18.00, nordul judeţului Gorj şi alte 13 judeţe se află sub COD PORTOCALIU de ninsori şi viscol, mai ales în zona montană. Până mâine, la ora 11.00, întreg judeţul va fi sub COD GALBEN. „În intervalul menţionat, în Carpaţii Meridionali şi Orientali vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 70…80 km/h, iar pe creste va sufla cu peste 90 km/h, viscolind şi spulberând zăpada. Intensificări ale vântului cu viteze de peste 55…60 km/h vor fi şi în Moldova, unde local va mai ninge slab. În următoarele zile, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, astfel încât temperaturile minime vor fi preponderent negative, iar în depresiunile Carpaţilor Orientali se vor înregistra în jur de -10 grade”, anunţă reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

În aceste condiţii, poliţiştii avertizează şoferii să-şi echipeze maşinile cu pneuri de iarnă. Conform legii, operațiunea trebuie să fie făcută doar dacă circulă în condiţii de iarnă, când afară ninge, este polei sau s-a depus zăpadă pe carosabil, indiferent de data din calendar.

”Legislația în vigoare nu condiţionează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de starea părţii carosabile, respectiv atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. De asemenea, în aceste condiții, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte-amendă, în prezent, între 1.125 de lei și 2.500 de lei. În afară de sancționarea cu amendă se va reține certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație. Adaptaţi permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi trafic. Astfel, chiar dacă vă aflaţi în localităţi sau în afara lor, iar partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei, gheaţă, zăpadă sau mâzgă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare în astfel de condiţii este mult mai mare”, au precizat reprezentanții Poliției Române.