Aviz unităţilor de învăţământ din mediul rural!

Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, Romania!” anunţă lansarea concursului „Let’s Be Eco!”, desfăşurat în cadrul primei ediţii a proiectului de economie circulară „Let’s Be ECO!”, competiţie adresată unităţilor de învăţământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor.

Concursul se va desfăşura în perioada 10 ianuarie – 30 aprilie 2017 şi are ca obiectiv distriburea unor calculatoare/laptop-uri şi birouri alocate în urma disponibilizării, în şcolile din mediul rural. Scopul proiectului este susținerea comunităților din mediul rural prin reutilizarea resurselor. În cadrul proiectului vor fi distribuite peste 280 birouri și alocate în urma disponibilizării aproximativ 600 de calculatoare/laptop-uri. Astfel, cele mai implicate 40 de şcoli vor primi aproximativ 15 calculatoare/laptopuri şi 7 birouri. Calculatoarele/laptop-urile şi obiectele de mobilier oferite în cadrul competiţiei sunt obiecte folosite, dar aflate în perfectă stare de funcţionare. În acest scop, Garda Naţională de Mediu va disponibiliza câteva sute de calculatoare şi laptop-uri pentru a fi reutilizate în cadrul unităţilor şcolare.

În vederea participării la această competiţie, până la data de 8 februarie, şcolile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro, prin completarea unei scrisori de motivaţie şi a unui formular de înscriere disponibile pe site-ul letsdoitromania.ro.

(I.M.)