Bătaie la meciul Viitorul-Craiova

Finalul de meci de la Ovidiu a adus scene incredibile între jucătorii de la Viitorul și de la Craiova, care și-au împărțit pumni chiar pe teren. Până și Gică Hagi a fost îmbrâncit serios de fotbaliștii adverși.

În momentul în care Hagi și-a adunat jucătorii la centrul terenului, după fluierul final, Vătăjelu, căpitanul Craiovei, a venit lângă grupul constănțenilor. Prima dată a fost îndepărtat de Răzvan Marin, dar a insistat și a fost, în cele din urmă, împins chiar de Hagi. Rambe a reacționat și l-a bruscat serios pe „Rege”.

Scenele au continuat minute bune și s-au împărțit și pumni pe suprafața de joc. Același Rambe l-a lovit pe portarul Rîmniceanu, în ajutorul căruia a sărit o altă persoană de pe banca Viitorului, care i-a „strecurat” un pumn atacantului brazilian. Craiovenii au ajuns mai târziu la vestiare. Arbitrul Radu Petrescu a dictat și două eliminări, după altercație: le-a arătat direct cartonașul roșu lui Rambe de la Craiova și lui Rîmniceanu de la Viitorul.

Hagi a țipat minute în șir la vestiare: „Au ajuns să mă înjure la mine acasă!”.

„M-ați făcut cu ou și cu oțet! Pe mine! Până să vorbim de alții, vorbim de mine. Eu nu am zis nimic!”, a spus Gheorghe Hagi, într-un dialog destul de tensionat cu Gheorghe Mulțescu, antrenorul Craiovei.

„Eu nu am văzut nimic, pentru că am intrat la vestiare imediat. L-am căutat pe Gică Hagi să îl felicit, dar nu l-am găsit, pentru că era pe teren. Unii dintre jucători au spus că au fost și ei bruscați. Nu am vrut să mai continui ce s-a întâmplat afară. Rambe o să suporte rigorile legii. Eu nu mă pricep la K1, ci la fotbal. Părerea mea e că Gică Hagi s-a expus, nu trebuia să se bage. Are secunzi și alți oameni în jur care se puteau duce. El e foarte implica și probabil că a vrut să gestioneze singur. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat la final”, a spus și Gheorghe Mulțescu, la flash-interviul acordat după meci.

Căpitanul Craiovei, Bogdan Vătăjelu, este unul dintre cei de la care a pornit scandalul de la finalul meciului și a explicat care a fost cauza: „Să știe toată lumea: s-a terminat meciul, Carp mi-a adresat niște injurii, după care lucrurile au degenerat cum nu trebuia și e păcat că un meci care trebuia să fie frumos s-a terminat în asemenea fel. Ne-au bătut fără să avem o ocazie clară. Am rămas cu un gust amar”.