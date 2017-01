In vederea repararii unei conducte sparte, Sucursala Electrocentrale Craiova II anunta intreruperea furnizarii agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera, in municipiul Craiova, in data de 27.01.2017, intre orele 10:00 – 19:00, la doua puncte termice (PT1 si PT2) din cartierul Lapus-Arges.

Conducerea companiei asigura locatarii respectivi ca vor fi facute toate eforturile necesare pentru incheierea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.