Ciocea nu a dormit toată noaptea: ,,Până la șapte eram pe listă, într-un sfert de oră nu mai eram”

,,Nu am pierdut nimic. Am pierdut însă niște prieteni pe care îi credeam oameni. Eu am muncit. O să am azi o discuție cu domnul Florin Cârciumaru, o să îi spun ceva să îl doară puțin, să nu doarmă și el o noapte cum am făcut eu, ieri, când m-am întors de la București”, a declarat, azi, Ion Ciocea, când a fost întrebat cum comentează scoaterea sa din lista de candidați ai PSD Gorj, la parlamentare.

,,Eu nu pot să cred că se poate întâmpla așa ceva. Până la șapte eram pe listă, într-un sfert de oră nu mai eram”, a mai completat, supărat, primarul de Bustuchin.

Ion Ciocea a fost votat de CEx-ul PSD Gorj pe locul 2, la deputați, în lista de candidați ai organizației la alegerile parlamentare.