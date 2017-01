Reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Meteorologie au emis o atenționare nowcasting. Până la ora 11.00, judeţul Gorj, în special zona de câmpie, se află sub cod galben de chiciură. „Se va semnala ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri”, anunţă ANM. La această oră, la Târgu-Jiu se înregistrează -10 grade Celsius. (L.F.)