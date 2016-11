Cum a comentat Iohannis incidentul din Parcul Central: ,,Nu am fost amendat”!

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că nu s-a pus problema să fie amendat pentru că s-a aşezat pe unul din scaunele de la Masa Tăcerii – opera lui Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, susţinând că discuţia în jurul acestui subiect are un substrat electoral. „Nu am fost amendat şi nici nu cred că s-a pus problema. Am fost împreună cu primarul, care a fost foarte de acord şi nu a găsit nicio problemă. Discuţia vă asigur că are substrat electoral. (…) Am citit câteva comentarii, cred că cineva care a comentat aceste lucruri a avut dreptate. Dacă Brâncuşi nu ar fi vrut să se aşeze nimeni pe acele scaune, probabil nu le-ar fi pus într-un parc public, ci într-un muzeu închis. Toată discuţia mi s-a părut exagerată pur şi simplu şi cred că putem să o închidem aici”, a afirmat Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a deplasat vinerea trecută în judeţul Gorj, unde a vizitat mai multe obiective culturale. La Masa Tăcerii, şeful statului s-a aşezat pe unul din scaune. La acest monument există un panou informativ pe care scrie: „Să păstrăm intactă moştenirea Brâncuşi pentru generaţiile următoare. Vă rugăm să evitaţi contactul cu operele”.