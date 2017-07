Cum a reacționat Dragnea după anunțul lui Ponta

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat ironic vizavi de anunțul făcut, astăzi, de deputatul de Gorj Victor Ponta că va face politică într-un partid nou.

„Vă spun sincer, simt o răceală de câteva zile și vreau să fac un tratament. Este exact ceea ce simt. Nu vreau să comentez, este decizia lui”, a declarat Dragnea, la Parlament, întrebat ce simte în urma anunțului făcut de fostul lider al social-democraților.

„Nu am fost niciodată în alt partid cu excepția PSD. După 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent, dar cu siguranță din septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.