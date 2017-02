“Am avut situaţii de gol, dar spre final ei au avut mai multe. La 1 – 1 am avut ocazie clară prin Trifu. Am întâlnit o echipă bună. Moralul nostru era la pământ. Învăţăm din fiecare meci. Negruţ are execuţii frumoase, face diferenţa în multe momente. Cu Dinamo e un meci important pentru ambele echipe. Îmi doresc să avem o determinare, o atitudine bună, să avem încredere şi să producem surpriza”, a declarat antrenorul Flavius Stoican la Dolce Sport., după eșecul cu FC Botoșani, scor 3-1. (A.C.)