Decizia luatå de autoritåţi în cazul tânårului care s-a sinucis în Germania

Mama lui Madalin Limbergher a confirmat ca tanarul din Targu-Carbunesti si-a pus capat zilelor, in timp ce se afla la munca in Germania. Primele informatii arata ca absolventul Universitatii Constantin Brancusi s-ar fi aruncat de pe un mall din Berlin. Reprezentantii Primariei Targu-Carbunesti au precizat ca au luat legatura cu familia si au inceput deja sa stranga bani, de la mai multe institutii, pentru a aduce acasa trupul neinsufletit. Mama lui Madalin este asistent medical, la Spitalul Orasenesc Targu-Carbunesti. Detalii in exclusivitate in editia de maine!