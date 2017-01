Declarația lui Stoican după remiza cu rușii

Antrenorul Flavius Stoican se declară optimist după acest prim joc de verificare, fiind mulţumit de atitudinea şi jocul echipei sale chiar dacă deocamdată nu se poate vorbi de omogenitate: „Din punct de vedere al jocului echipei şi al dăruirii lor pe teren, eu sunt foarte mulţumit, pentru că am văzut că aceşti copii, chiar dacă a fost un meci amical, au alergat mult, au muncit mult şi, cum se spune, şi-au dat viaţa pe teren. Au creat şi câteva situaţii frumoase de a marca şi am avut multe ocazii, chiar dacă am întâlnit o echipă care e bine cotată în Rusia, cu jucători valoroşi şi care a avut un buget foarte mare până acum. Chiar dacă ei nu trec printr-o perioadă foarte bună acum, e mulţumitor pentru noi că ne-am ridicat la un nivel bun cu o echipă care, cred eu, că nu este de aruncat să zic aşa. Mi-a plăcut că am văzut dăruire, mi-a plăcut că nu au cedat când adversarul ne-a dominat, am revenit de la 1-0 şi am egalat, am avut şi un penalti şi de aceea sunt mulţumit de tot ce am văzut ieri pe teren”. Pandurii continuă pregătirea la Side, acolo unde echipa este cantonată în perioada de iarnă, cu câte două şedinţe de pregătire pe zi, chiar şi în zilele în care după-amiaza este programat meci de verificare.

Pandurii va disputa un alt joc de verificare, astăzi, cu Krylya Sovetov Samara din Rusia, o echipă, de asemenea, bine cotată şi experimentată. Partida este programată la ora 17.00, ora Turciei, pe un teren din Belek. (A.C.)