Declarații după remiza cu Chiajna

Concordia Chiajna şi Pandurii Târgu Jiu au remizat, scor 0-0, în etapa a 11-a a Ligii I Orange. În urma acestui rezultat, Pandurii se află pe locul şase în clasament, cu 16 puncte. „Am reușit să obținem un punct, Concordia a avut pe final vreo două ocazii așa că pot spune că am avut șansă. Este un punct muncit. Însă altele sunt problemele la echipă, aștept zilele acestea să avem și noi niște răspunsuri, nu se mai poate continua la infinit. Nu cred că se va intra în insolvență. Promisiuni avem de când am venit. Se destramă totul dacă nu se intervine”, a declarat Petre Grigoraș la finalul meciului.

În schimb, Emil Săndoi era nemulțumit. „Nu e meritat. Am ratat mult, meritam victoria. Avem probleme la finalizare, am ratat foarte mult, mai mult de jumătate de echipă a irosit câte o ocazie”, a declarat Săndoi.