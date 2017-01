Deputatul Ponta, despre gaura de la buget: ,,Se pare că am avut dreptate”!

Victor Ponta, deputat PSD de Gorj, susţine că există o „gaură mare în buget” iar pentru aceasta „trebuie să răspundă” fostul prim-ministru Dacian Cioloş, foştii miniştrii Anca Dragu şi Cristian Ghinea, dar şi „cine a adus la putere acest Guvern – Klaus Iohannis”. Între cauze, Ponta a menţionat „trădarea gigantică de la Fondurile Europene”. „Tot anul 2016 şi eu şi Gelu Diaconu (fostul şef ANAF) am atras atenţia, cu cifre şi date concrete, că există o gaură din ce în ce mai mare în bugetul ţării! Se pare că am avut dreptate! Cauzele principale – trădarea gigantică de la Fondurile Europene (când România nu a mai luat niciun ban ca să rămână disponibili pentru alte cheltuieli ale Comisiei Europene); decapitarea conducerii şi aducerea la şefia ANAF a unor oameni controlaţi de multinaţionale; paralizarea tuturor investiţiilor publice centrale şi locale ‘de frica DNA’! Sigur că trebuie să răspundă Cioloş, Dragu, Ghinea, etc! Dar să nu uităm cine, cum şi de ce a adus la putere acest Guvern – Klaus Iohannis!”, a scris Ponta, pe Facebook.