Derogare pentru Ponta

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marţi că există o derogare de la Codul de conduită pentru candidatura la parlamentarele din 11 decembrie a fostului premier Victor Ponta, pe lista de la Gorj pentru Camera Deputaţilor. „Da. Există această derogare. Vorbiţi cu Cioloş să ne atace la Curtea Constituţională, că am înţeles că are deja o echipă care numai asta face – atac la Curte pentru orice. Ce i se pune masă, semnează atacul la Curte… Să o atace şi pe asta”, a declarat Dragnea, la finalul reuniunii Comitetului Executiv Naţional care a avut loc la Palatul Parlamentului, întrebat dacă există o derogare pentru Victor Ponta. Dragnea a confirmat candidatura lui Ponta: „Da. Dacă nu aveţi informaţia asta, înseamnă că avem o problemă la partid”.

Codul de etică şi conduită al PSD prevede că un membru al partidului pus sub control judiciar, indiferent pentru ce infracţiune, nu va beneficia de sprijinul partidului în alegeri.