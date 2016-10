EXCLUSIV: Dezvăluirea făcută de afaceristul Iordache despre unul dintre hoți: ”Se săruta cu logodnica la mine în curte”

Omul de afaceri Ion Iordache a făcut primele declarații, pentru Gorjeanul, despre hoții care au mers la pescuit pe lacul amenajat în curtea casei sale. Unul dintre suspecți este angajatul Primăriei Turceni. Fostul primar a văzut cum acționau infractorii și l-a chemat pe fratele său la fața locului, moment în care aceștia au fugit.

”I-am surprins în timp ce furau. Au fugit. Făceau treaba asta de mult timp, bănuiam că se ocupă cu așa ceva, dar inițial nu aș fi crezut că fură de la mine de acasă, știam că furau de la lacurile firmei, aveam oarecum certiditudine că vindeau pește, își făcuseră deja rețea de clienți și vindeau. După peștele pe care îl vindeau mi-am dat seama că e de la mine din lacuri, pentru că peștele pe care îl vindeau ei nu se găsea în altă parte. Atunci, mi-am propus, când nu îmi este somn, să mai ies să dau câte un ochi noaptea, ușor. Acolo locuiesc. Cum curtea mea este de vreo 20 de hectare aveau pe unde să se plimbe. Îi cunosc foarte bine. Nu s-a putut demonstra până acum, dar este și o femeie implicată, care este logodnica unuia dintre ei. I-am văzut în curte, stăteau și se sărutau la mine în curte acolo. Ei stăteau pe mal și se sărutau, unul era cu sepcile în apă și altul în afara curții, stătea de pază, în afară. Au fost patru tot timpul. Din câte am înțeles, polițiștii nu au descoperit deocamdată decât trei. S-a întâmplat seara, la 20.30-21.00, atunci când i-am prins. Pe unul dintre ei îl cunosc bine, de foarte mult timp. I-am botezat și fata. Ne cunoștea bine omul. Nu mă interesează. Organele statului să-și facă datoria, să facă ce trebuie. Eu nu am ce să iert, iartă Dumnezeu. Eu am muncit șase ani să creez și să învăț o afacere, care se cheamă creștere de pește, iar acești nenorociți râdeau de mine, și-au bătut joc în tot timpul în care eu am muncit să înțeleg o afacere, iar el venea și se săruta cu nevastă-sa la mine în curte, noaptea. Lucrează la primărie”, a declarat fostul primar al orașului Turceni.

”Polițiști din cadrul Poliţiei Orașului Turceni au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani, din localitate, cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras pește din lacul artificial situat în curtea locuinţei. În urma cercetărilor efectuate de polițiști au fost identificați trei suspecți de 28, 30 și 37 de ani, din oraşul Turceni, care, în seara de 17 octombrie, ar fi pătruns fără drept pe proprietatea apelantului, iar dintr-un lac artificial situat în curtea locuinţei au capturat și sustras cantitatea de 25 de kilograme de peşte cu ajutorul unei plase tip monofilament. Având în vedere probatoriul administrat în cauză, față de cei trei suspecți s-a dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj. Suspecții vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu cu propuneri legale, fiind cercetați și pentru deţinere de unelte pentru pescuit ilegal.

