[EXCLUSIV] Reacția lui Coco Păun după acuzațiile făcute de afaceristul care susține că a fost bătut

Constantin zis “Coco“ Păun, fostul iubit al Biancăi Drăguşanu, a făcut astăzi primele declarații după acuzațiile făcute de Grigore Rădăcină, în vârstă de 48 de ani, care are o firmă de amenajări interioare. ”O să fie o anchetă la Poliție și Poliția decide cine este vinovat. Justiția decide cine este vinovat, cine nu. Nu ați notat acolo că a scos cuțitul la mine, nu? Știe toată lumea, toți martorii știu lucrul acesta. Faceți un om interlop, dar pe unul care este un escroc, țeparul orașului, nu, el este om de afaceri. E păcat! Face un tam-tam, vrea niște bani. Nu se înțelege? Există și Dumnezeu, există și Justiție, toate se reglează”, a declarat Constantin Păun, în exclusivitate pentru Gorjeanul.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe. ”Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 48 de ani, din Târgu-Jiu, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în parcarea unui magazin de pe strada Calea București, ar fi fost agresat de un bărbat de 44 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de lovire sau alte violențe”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Afaceristul susține că ar fi fost lovit , luni, de Coco Păun, în timp ce se afla în parcarea unui magazin de pe Calea București, din Târgu-Jiu, pentru că nu ar fi realizat o lucrare la locuința acestuia, din Hunedoara, după ce și-ar fi luat angajamentul că o va finaliza.

”Eram în mașină și așteptam ca cineva să îmi facă o reparație la o triplă. A venit Coco Păun, a văzut geamul deschis, mi-a spus să cobor din autoturism, după care m-a luat la pumni, picioare, în parcarea unui magazin de pe Calea București, ieri, ziua în amiaza mare. Aveam geamul deschis la mașină, comunicam cu băiatul care lucra la mașină, nu am avut timp să reacționez, nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Îl știam de vreo 15 ani, când am mai lucrat la el, la apartament. Acum mi-a zis că trebuia să mă duc și să-i fac nu știu ce pe la casa din Hunedoara, dar am renunțat, pentru că el nu plătește. Cred că acesta a fost motivul, dar suntem oameni, nu suntem animale. Am certificat medico-legal pentru 25-30 de zile. M-a lovit cu pumnii și picioarele peste tot, în rinichi, coloană, până când m-a pus jos. Am mâna bandajată, luxată”, a declarat Grigore Rădăcină, pentru Gorjeanul.