Fiica lui Vadim Tudor a intrat în PRM!

Lidia Vadim Tudor, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, s-a alăturat Partidului România Mare (PRM), formaţiunea politică fondată de către tatăl ei în urmă cu 25 de ani, conform unui comunicat de presă al PRM. „Este o onoare şi o provocare pentru mine să vin în Partidul fondat în urmă cu un sfert de secol de către tatăl meu şi am convingerea că prezenţa mea în marea echipă PRM va reprezenta renaşterea acestui partid. Îmi doresc foarte mult să contribui la promovarea PRM, să reprezint cu mândrie numele tatălui meu mai departe şi să aduc partidului acel suflu de care acum are nevoie. Mă bucur că am revenit, după multă vreme, în sediul central al Partidului România Mare. Şi cu atât mai mult mă bucur pentru că am venit aici ca să rămân”, a declarat Lidia Vadim Tudor, potrivit comunicatului.

Ea a spus că, după moartea tatălui său, a avut mai multe propuneri de a se alătura PRM, pe care le-a refuzat, dar acum a considerat că nu poate să asiste de pe margine la „transformarea PRM într-o umbră a ceea ce a fost cândva”. Lidia Vadim Tudor va reprezenta interesele PRM în relaţia cu media, precum şi cu alte organizaţii politice sau apolitice, precizează PRM.