Fiul lui Marciuc, la audieri

Fiul sindicalistului Adrian Marciuc, retinut aseara pentru 24 de ore, a fost prezentat in fata procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Motru, la audieri. Tanarul de 19 ani si prietenul sau, in varsta de 25 de ani, au ajuns in arestul IPJ Gorj, sub acuzatiile de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, suspiciunea fiind ca, pe 15 septembrie, ar fi agresat trei persoane, mama, tata si fiu, in fata unui magazin din Motru. Femeia de 46 de ani, barbatul de 47 de ani si fiul lor de 18 ani sunt din Bucuresti. Victimele ar fi inceput sa rada in momentul in care agresorii ar fi trecut pe langa acestea, iar de aici ar fi pornit scandalul. Suspectii se aflau in stare de ebrietate.