Fostul purtător de cuvânt al IPJ Gorj, implicat în scandalul din fața clubului Caractere

Noi detalii ies la iveală după reținerea lui Lucian Pănescu. Tânărul afacerist a ajuns aseară în arest, sub acuzația de ultraj. Procurorii susțin că, vineri seara, bărbatul de 33 de ani ar fi agresat doi oameni ai legii, în fața clubului Caractere, din Târgu-Jiu. Surse judiciare au precizat, pentru Gorjeanul, că Bogdan Scafeș, ofițer de poliție și fost purtător de cuvânt al IPJ Gorj, este unul dintre cei agresați, acesta prezentând zgârieturi pe mâini, iar celălalt este un angajat al Serviciului de Acțiuni Speciale, care ar avea un deget luxat. ”A fost reținut pentru 24 de ore, de către procurori, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, împotriva a doi agenți ai SAS-ul, polițist, respectiv agent în cadrul SAS. În cursul zilei de astăzi, dosarul va fi înaintat cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi și libertăți, din cadrul Judecătoriei Târgu-Jiu”, a declarat, pentru Gorjeanul, Camelia Caragea, prim-procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu.

Tatăl lui Lucian, Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor de la Rânca și proprietarul Complexului Turistic Panoramic, susține că fiul său nu ar fi făcut altceva decât să se apere. ”Știu de la colegii care au fost cu el acolo că l-au culcat jos, i-au tras câteva picioare și pumni, e de sus până jos plin de vânătăi și de lovituri. Dacă era unul mai pipernicit, probabil că nu se mai trezea din pat. Ieri toată ziua, până să ajungă la Parchet, nu a putut nimeni să îl ridice din pat. L-au dus un coleg și o colegă acasă, după ce i-au dat drumul din dubă. Eu am fost la Rânca, unde avem activitatea și el a fost la Târgu-Jiu. A venit după două zile și o noapte în care a mers peste o mie de kilometri, el fiind director la firmă a fost și a dus la Baia Mare câteva zeci de scaune pentru sala de conferințe. Pe fondul oboselii, probabil că, după două beri și un shot, gata a fost. Probabil că are și el vina lui, nu comentez, dar când se duc patru polițiști și un procuror care doar acuză și nu vrea să ia niciun martor din partea adversă, înseamnă că deja procurorul e judecător, nu e procuror. Un deget fisurat la un polițist poate să fie și de la sapă, de la tăiat pomi în grădină sau de la altă altercație, nu de la aceea. Când ești într-o legitimă apărare că unii dau în tine, ce faci? Nu te ții la mâna respectivului să nu mai dea? Sper să fie eliberat, pentru că este un absolvent de facultate și două mastere. Este și în penultimul an la Drept, la a doua facultate, nu este o pleavă a societății. Este directorul firmei”, a declarat pentru Gorjeanul, Constantin Pănescu, tatăl tânărului reținut pentru 24 de ore. (L.F.)