FOTO: Ambasadorul SUA, la Primaria Targu Jiu

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii inRomania se afla astazi si maine in orasul lui Brancusi. In cursul dupa amiezii a participat la o intrevedere cu primarul interimar al municipiului Targu Jiu, Aurel Popescu. „Astăzi am avut o întâlnire cu Excelența Sa domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Discuțiile ce s-au desfășurat la Primăria Târgu Jiu s-au axat pe oportunitățile economice și turistice pe care le oferă orașul nostru”- a scris pe pagina sa de Facebook, Aurel Popescu.

(I.M.)