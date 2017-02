Astăzi se aleg cei mai buni concurenţi Eurovision România din acest an! Cei 15 semifinalişti ai Selecţiei Naţionale vor fi anunţaţi, în această seară, în cadrul unui spectacol transmis în direct pe TVR2, TVR HD şi, online. În cursă a intrat şi gorjeanul Tavi Colen, cu piesa „We Own the Night”, interpretată alături de colega sa de trupă Emma.

(I.M.)