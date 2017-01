Până la ora 21.00, zona de munte a județului Gorj se află sub cod galben. Se vor semnala: intensificări ale vântului ce vor depăşi la rafală 55-65 km/h, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, anunță meteorologii.