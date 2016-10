Grevă la Pandurii, Golea nu face nimic!

Întregul lot al Pandurii a intrat azi în grevă, sportivii fiind nemulțumiți că nu li s-au onorat promisiunile făcute în legătură cu acordarea măcar a unui salariu, înainte de meciul de sâmbătă cu CS Craiova. ,,Sunt alături de jucători și de antrenorul Pandurii pentru că efectiv s-a ajuns la limita suportabilității”, a precizat președintele clubului, Narcis Răducan. „Jucătorii au decis să nu iasă azi la pregătire. Am discutat cu ei mult timp în vestiar, nu am ce să le mai spun şi cum să îi mai motivez să se antreneze și să joace. Spun că au fost minţiţi în faţă de prea multe ori şi au refuzat să se mai antreneze azi şi nici la meci nu vor să se mai prezinte. Mi-e imposibil să îi conving să renunţe la protestul lor, nu am ce să le mai spun”, a spus și antrenorul Petre Grigoraș.

Marin Golea, noul administrator special al CS Pandurii, nu a demonstrat că poate rezolva până acum problema, deși greva s-a declanșat înainte de antrenamentul echipei de al ora 11.00.

Jucătorii au între 3 și 5 salarii restante de încasat de la clubul sportiv din Târgu-Jiu.