Grigoraș: Dacă am putea să plecăm în altă parte, cred că mulți ar pleca

Pandurii a trecut fără emoții de ASU Poli Timișoara, scor 3-0, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României, dar Petre Grigoraș susține că jucătorii săi sunt afectați de problemele financiare existente la echipă.

„Cât am dori noi să fim profesioniști, cât ar dori jucătorii să nu se gândească la astfel de lucruri, este imposibil să fii sută la sută. Lucrul ăsta s-a văzut și în evoluția noastră și în rezultatele din ultimul timp, rezultate mai puțin bune. Au avut și ei așteptări că lucrurile vor intra în normalitate. Dar totul are o limită și nu știu cât se va mai putea merge în acest ritm. Dacă am putea să plecăm în altă parte, cred că mulți ar pleca. Sau și eu dacă aș avea posibilitatea să merg în altă parte, dar am zis că o să plec ultimul de aici, de-al dracului. Sunt eu al dracu și nu o să plec”, a spus tehnicianul gorjenilor la Dolce Sport.

Clubul din Târgu Jiu a intrat în insolvență luna aceasta. Pandurii ocupă locul șapte în clasamentul Ligii 1, cu 19 puncte, la egalitate cu Dinamo.