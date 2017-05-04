Întreruperi energie electrică astăzi

GORJ
• Între orele 9.00 – 17.00, Căpreni PTA Bulbuceni nr. 1 și PTA Bulbuceni nr. 3 – sat Bulbuceni – parțial; Bălești PTA Cornești nr. 1 – sat Cornești (satul vechi).
• Între orele 10.00 – 13.00, Turburea PTA Turburea de Sus – sat Turburea – parţial; Aninoasa PTA Bobaia nr. 1, PTA Bobaia nr. 2 – sat Bobaia, PTA SNG Ploiești (terţ); Săuleşti PTCZ Irigaţii Săuleşti, Balastieră Săuleşti, PTA Sablare Bibeşti (terţ); Vladimir PTA Vladimir nr. 1, PTA Vladimir nr. 2, PTA Vladimir nr. 3 – sat Vladimir, PTA Andreești nr. 1, PTA Andreești nr. 2 – sat Andreești, PTA Valea Deşului – sat Valea Deşului, PTA Frasinu nr. 1, PTA Frasinu nr. 2 – sat Frasinu, PTA Moţeşti – sat Moţeşti, PTA Alcatel Andreeşti, PTA Asfalt Andreeşti (terţ).
(I.M.)