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Ultima Ora

Întreruperi energie electrică astăzi

04 mai 2017, 09:25 | 0 comentarii  |  

GORJ

• Între orele 9.00 – 17.00, Căpreni PTA Bulbuceni nr. 1 și PTA Bulbuceni nr. 3 – sat Bulbuceni – parțial; Bălești PTA Cornești nr. 1 – sat Cornești (satul vechi).

Semnatura eletronica CertDigital

• Între orele 10.00 – 13.00, Turburea PTA Turburea de Sus – sat Turburea – parţial; Aninoasa PTA Bobaia nr. 1, PTA Bobaia nr. 2 – sat Bobaia, PTA SNG Ploiești (terţ); Săuleşti PTCZ Irigaţii Săuleşti, Balastieră Săuleşti, PTA Sablare Bibeşti (terţ); Vladimir PTA Vladimir nr. 1, PTA Vladimir nr. 2, PTA Vladimir nr. 3 – sat Vladimir, PTA Andreești nr. 1, PTA Andreești nr. 2 – sat Andreești, PTA Valea Deşului – sat Valea Deşului, PTA Frasinu nr. 1, PTA Frasinu nr. 2 – sat Frasinu, PTA Moţeşti – sat Moţeşti, PTA Alcatel Andreeşti, PTA Asfalt Andreeşti (terţ).

(I.M.)

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