Întreruperi energie electrică astăzi

GORJ
• Între orele 09.00 – 17.00 Ionești PTAB nr. 2 circuit 1 Iliești – sat Ilieești – parțial.
• Între orele 09.30 – 17.30 Bălești PTA Bălești nr. 1, PTA Bălești nr. 2, PTA Bălești nr. 3, PTA Sere Bălești, PTA Pompe Apă Bălești – sat Bălești, PTAB Rasova nr. 1, PTAB Rasova nr. 2, PTAB Gospodărie Apă Rasova – sat Rasova, PTA Ceauru nr. 1, PTA Ceauru nr. 2, PTA Ceauru nr. 3, PTA Ceauru nr. 4, PTA SMA Ceauru – sat Ceauru, PTA Uncioaia – sat Uncioaia, PTA Tămășești – sat Tămășești, PTA CAP Bălești ANAIRO (terț), PTA Orange (terț), PTA Murgea Valentin (terț), PTA Pompă Tălpășești (terț), PTA Corpmetal (terț), PTA IJIL Corneşti, PTA Fermă Corneşti, PTA Corneşti nr. 1, PTA Corneşti nr. 2, PTA Corneşti nr. 3, PTA Corneşti nr. 4 – sat Corneşti, PTA Găvăneşti – sat Găvăneşti, PTA Stolojani – sat Stolojani, PTA Tălpăşeşti – sat Tălpăşeşti; Teleşti PTA Pompe Buduhala, PTA Buduhala, PTA Buduhala Vii – sat Buduhala, PTA Pompe Teleşti, PTA Teleşti nr. 1, PTA Teleşti nr. 2, PTA Teleşti nr. 3 – sat Teleşti, PTA Şomăneşti nr. 1, PTA Şomăneşti nr. 2 – sat Şomăneşti, PTA Bazine Teleşti (terţ), PTA Balastieră Teleşti (terţ), PTA Pompe Şomăneşti, PATB CEF Teleşti.