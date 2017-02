Iohannis a promulgat bugetul pentru 2017

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astăzi, că a promulgat Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pe anul 2017.

„Am decis astăzi și am făcut-o deja — am promulgat bugetul de stat, cât și bugetul asigurărilor sociale. Țara are nevoie de buget și Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru”, a spus șeful statului la Palatul Cotroceni.

„Pentru Guvern am un mesaj simplu: în cursul acestui exercițiu bugetar pe care tocmai l-am promulgat cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate și responsabilitate”, a mai declarat șeful statului. (A.C.)