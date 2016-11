Iordănescu: O serie de jucători de la Pandurii au intrat în vizorul meu

Edi Iordănescu a devenit începând din acest sezon antrenorul celor de la CSKA Sofia. Fostul antrenor de la Pandurii a declarat că sunt câțiva jucători de la echipa gorjeană care se află în vizorul său.

”Este foarte posibil să aduc jucători români la CSKA. S-a vorbit de Nistor, s-a vorbit de Săpunaru și nu au fost doar zvonuri, la un momentdat era și Răduț pe listă, dar ei și-au găsit angajamente în alte părți. Sunt o serie de jucători de la Pandurii care au intrat în vizorul meu pentru că eu cred că ar putea să dea un plus de valoare lotului pe care-l avem aici. Vom vedea, nu vreau să mă pronunț de acum. În iarnă tragem linie și vedem și noi de ce mai avem nevoie aici. Eu sunt genul de antrenor care nu mă feresc să lucrez cu jucătorii români, pentru că eu a crezut și voi crede mereu în ei”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.

Iordănescu a comentat și situația de la fostul său club. Antrenorul celor de la CSKA Sofia susține că a anticipat că Pandurii va intra insolvență și de aceea a ales să plece de la echipă.

”Îmi pare rău de ce se întâmplă acolo, am pus suflet în ce am făcut acolo. A fost un an și jumătate cu multe satisfacții. Am dus echipa de la retrogradare în cupele europene. M-a durut și mai tare când n-am putut să continui munca. Chiar dacă mi-a fost propus un contract nou știam că e doar pe hârtie, dar nici asta nu conta. Am știut că dacă nu se vor găsi mijloace financiare și nu se vor lua măsuri se va ajunge aici și de aia nici nu am continuat pentru că știam ca nu are finalitate. Știam că fanii au așteptări și aveau încredere că puteam să facem performanțe. Mi s-a înaintat un buget fictiv, eu știam că nu are de unde să vină. E trist pentru Pandurii, pentru fani, dar și pentru fotbalul românesc”, a spus Edi Iordănescu.