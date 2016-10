Liberalii gorjeni au votat-o pe Gorghiu

Liberalii gorjeni au fost prezenți la Consiliul Național de Coordonare al Partidului Național Liberal, reuniune în cadrul căreia PNL și-a prezentat principalele priorități din Programul de Guvernare. În cadrul reuniunii Consiliului Național de Coordonare al PNL, care a avut loc sâmbătă, la București, delegația filialei Gorj a PNL, constituită din 11 persoane și condusă de președintele Dan Vîlceanu, și-a dat votul pentru validarea doamnei Alina Gorghiu ca președinte unic al partidului. De asemenea, în cadrul CNC au fost supuse votului unele modificări la Statutul PNL. De asemenea, Partidul N a ț io n al Lib e r al ș i-a p r e z e n t a t p r in c i p alele priorități din Programul de Guvernare ”Reclădirea Națională a României”. Specialiștii PNL au prezentat p r i n c ip ale le d ir e c ț ii ale p r o gr am u lu i d e gu v e r n ar e , p e t r e i d o m e n ii

p r io r it ar e : e c o n o m i e , s ă n ă t a t e ş i e d u c aţi e . Programul PNL are în centru ideea că statul trebuie să servească cetățeanul.