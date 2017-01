Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu a fost selectat de Comitetul Economic și Social European (CESE) să participe, din partea României, la ediția 2017 a manifestării „Europa ta, părerea ta!” (Your Europe Your Say – YEYS). În această adunare anuală a elevilor europeni vor fi dezbătute principalele provocări cu care se confruntă Europa.