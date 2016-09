Lovitură pentru Sânmărtean

Lucian Sânmărtean a fost anunţat că nu mai face parte din planurile echipei naţionalei. Mijlocaşul de 37 de ani susţine că a fost sunat chiar de Christoph Daum, căruia îi mulţumeşte pentru modul în care i-a transmis că nu va mai fi chemat la naţională.

”Am vorbit cu domnul Daum, mi s-a părut foarte corect. Am avut o discuţie imediat după EURO 2016, când eu nu ştiam ce o să fac, nici dacă voi mai continua. Mă gândesc că e destul de greu să te mai bazezi pe un jucător de 37 de ani. Trebuie să dea posibilitatea celor tineri să vină din urmă şi să ducă naţionala mai departe. Înţeleg această situaţie. A fost foarte galant, foarte fair-play.

Mi-a plăcut foarte mult abordarea lui, nu ştiu dacă vreun antrenor român m-ar fi sunat vreodată să-mi mulţumească pentru tot ce am făcut pentru echipa naţională şi să-mi explice că nu va mai apela la serviciile mele. Nici eu nu mă mai aşteptam să mai fiu convocat, odată ce am avut discuţia cu el. Apreciez modul său de a discuta şi mai ales că a fost iniţiativa lui să stea de vorbă cu mine. Are respectul meu şi aprecierea şi îi doresc foarte mult succes la echipa naţională. Cu toţii avem nevoie ca echipa asta să se califice”, a declarat Lucian Sânmărtean la DigiSport.