Mergea a anunțat cu cine va face pereche

Florin Mergea (numărul 16 mondial la dublu) şi vicecampion olimpic la Rio, a anunţat că începând cu anul 2017 va face echipă cu britanicul Dominic Inglot (34 ATP la dublu), alături de care a mai evoluat în perioada septembrie 2014 – iulie 2015.

Este omul alături de care am obţinut cea mai importantă victorie”, a spus Florin Mergea. Mai mult, tenismenul de 31 de ani spune că are o relaţie specială cu Dominic Inglot, iar asta va conta mult şi pe teren.

„Am ales ca anul viitor să joc cu cel mai bun prieten al meu. Consider că momentul în care ne-am întâlnit în trecut nu a fost cel mai potrivit pentru niciunul dintre noi, şi astfel am lăsat lucrurile neterminate. Este omul alături de care am obţinut cea mai importantă victorie pentru mine, prima din cariera mea împotriva fraţilor Bryan. S-a întâmplat într-un Grand Slam, când ei se aflau într-un moment de vârf al carierei lor şi chiar în ziua în care am împlinit 30 de ani. Acel moment va rămâne pentru totdeauna în inima mea, iar dacă ţin cont de relaţia excelentă pe care o avem şi în afara terenului, sunt suficiente elemente care formează o bază solidă pentru parteneriatul din 2017. Bine ai revenit în Team Mergea, Dom Inglot”, a scris Mergea pe Facebook, arătându-se entuziasmat de noul parteneriat.

Mergea are amintiri frumoase alături de Inglot! Pe lângă victoria contra gemenilor Bryan despre care vorbeşte mai sus, obţinută în optimi la Australian Open 2015, cei doi au reuşit să atingă două finale în circuit, ambele pierdute: Auckland şi Montpellier! Dominic, proaspăt campion la Moscova în echipă cu Henri Kontinen, are un CV impresionant dacă ne raportăm la competiţia inter-ţări din tenis. Acesta este campion en-titre în Cupa Davis cu echipa Marii Britanii, din care au mai făcut parte Andy Murray şi Jamie Murray.