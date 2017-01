Mergea nu face deplasarea la Minsk: Vezi motivul!

Federaţia Română de Tenis a anunţat echipa care va reprezenta România la Minsk, în meciul cu Belarus, din primul tur al Grupei I, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Căpitanul nejucător al echipei noastre, Andrei Pavel i-a nominalizat pe Marius Copil(127 ATP la simplu), Adrian Ungur (316 ATP la simplu), Nicolae Frunză (582 ATP la simplu) şi Horia Tecău (19 ATP la dublu).

Florin Mergea nu va face deplasarea la Minsk, el aflându-se într-un program de recuperare după accidentarea de anul trecut. „Meciul de la Minsk va fi unul foarte dificil, aşa cum sunt de obicei meciurile din Cupa Davis. Belarus are o echipa solidă, cu jucători tineri care vor căuta să se afirme în acest meci. Din păcate noi mergem şi fără Florin Mergea care se reface după o accidentare şi are nevoie de această pauză. În lotul României pentru acest meci îl vom avea pe Nicolae Frunză, un jucător tânăr şi talentat. De asemenea va merge la Minsk şi constănțeanul Ştefan Paloşi, un junior de viitor, care trebuie să se obişnuiască încă de pe acum cu atmosfera meciurilor de Cupa Davis”, a declarat Andrei Pavel.

”Sunt în plină refacere după accidentarea suferită la Rio din cauza căreia au apărut și alte accidentări în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut. Dacă anul trecut am avut luxul de a îmi permite să pierd două mii de puncte, anul acesta nu mai pot face asta, iar încă o săptămână în plus în acest moment mi-ar pune în pericol următoarele luni. De trei săptămâni am început un program special de recuperare și de exerciții specifice alături de preparatorul meu fizic care îmi va fi alături zi de zi anul acesta, inclusiv în perioadele de pauză de la București. Progresul deja se vede și cu pași mici sper ca la Indian Wells să fiu 100% din punct de vedere fizic“, a motivat absența de la Minsk tenismenul gorjean Florin Mergea. (A.C.)