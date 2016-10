Mesajul ministrului Grigorescu pentru Victor Ponta

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, i-a transmis aseară un mesaj fostului premier Victor Ponta, prin intermediul unei postări pe Facebook.

„Stimate Domnule Victor Ponta, cred că nu v-ar strica puțină reținere!

După modul în care dumneavoastră și miniștrii dumneavoastră ați gestionat situația la Complexul Energetic Oltenia cred că ar fi mai potrivit să fiți mai reținut, nicidecum să vă gândiți să candidați pe primul loc pe listele electorale ale unui județ care va suferi multă vreme din cauza dumneavoastră. Ați lăsat în urma un dezastru financiar și o companie la limita falimentului. Am reușit să salvăm tot ce se poate salva, în ciuda campaniei permanente de denigrare pe care ați dus-o.

Înțeleg că vă doare că am închis nenumărate pușculițe electorale. Dar, spre deosebire de dumneavoastră și miniștrii din guvernul dumneavoastră, cred că miniștrii guvernului Cioloș sunt capabili să își asume ceea ce fac și să răspundă pentru faptele lor.

În plus, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mă puneți alături de domnul profesor Mircea Dumitru. Este onorant pentru mine să fiu alăturat acestui intelectual de anvergură, rector al Universității București, instituție cu principii și acțiuni în linia reformei, absolut necesare societății românești. Faptul că acest lucru vine chiar din partea dumneavoastră îmi dovedește că am făcut bine ceea ce am făcut”.