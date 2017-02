Ministerul Afacerilor Europene, pro Brâncuşi

COMUNICAT DE PRESĂ MAE

„Ministerul Afacerilor Externe salută marcarea, la 19 februarie, a Zilei Brâncuși. (…) Anul 2017 are o triplă semnificație pentru promovarea personalității și operei brâncușiene. Astfel, pe 16 martie vom comemora 60 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. În acest an și anul viitor — anul Centenarului Marii Uniri — marcăm cei 80 de ani de când Brâncuși a lucrat la realizarea ansamblului monumental ‘Calea Eroilor’ de la Târgu Jiu, omagiu adus soldaților români care s-au jertfit pentru realizarea unității de neam și țară în Primul Război Mondial, ansamblul fiind inaugurat pe 27 octombrie 1938. De asemenea, pe 15 iunie se vor împlini 40 ani de la inaugurarea ‘atelierului lui Brâncuși’, reconstituit în 1977, într-o clădire separată lângă Centrul Cultural Pompidou. În acest an special pentru memoria marelui sculptor, numeroase ambasade, oficii consulare și institute culturale românești în străinătate organizează evenimente de marcare a Zilei Brâncuși: proiecții de filme documentare, conferințe, expoziții de fotografie a operei brâncușiene, recitaluri de muzică sau poezie. Evenimentele organizate au ca obiectiv readucerea în atenția publicului larg, a specialiștilor, a iubitorilor de artă și ai României, originalitatea și, în același timp, universalitatea creației brâncușiene, apartenența sa la patrimoniul cultural al umanității. (…) Ziua de 19 februarie a fost proclamată ‘Ziua Brâncuși’ prin Legea nr. 305/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 901 din 4 decembrie 2015 și intrată în vigoare trei zile mai târziu. Conform legii, cu această ocazie autoritățile centrale și locale pot să organizeze și/sau să sprijine logistic și material manifestări cultural-artistice. Sculptorul român Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876, în localitatea Hobița din județul Gorj. Constantin Brâncuși a fost ales membru post mortem al Academiei Române în anul 1990″.

(I.M.)