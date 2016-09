Nepoata lui Gârjoabă, Bianca Drăgușanu, a născut

Bianca Drăgușanu a devenit, în această după-amiază, mămică. Nepoata fostului director de Resurse Umane din CEO, Corneliu Gârjoabă, a adus pe lume o fetiță. ”Azi 26 septembrie 2016 am asistat la nașterea fetiței mele Sofia. Un sentiment care nu poate fi exprimat în cuvinte. Dragii mei…dacă nu aveți copii, nu mai stați pe gânduri!”, a anunțaț pe pagina sa de socializare fericitul tătic, Victor Slav.

Gârjoabă declara pentru Gorjeanul în mai că este pregătit să-i boteze copilul, dacă și ea va fi de acord, însă cu o singură condiție. Să nu existe o altă pereche de ”moși”. ”Nu accept așa ceva. Am mai fost naș la cineva din America, iar pe urmă, la botez, a vrut să mă pună cu a doua pereche. Nu am acceptat. Erau gemene, în America. Sigur că voi accepta, dacă își vor exprima această dorință. Poate nu va fi cu dar, poate va fi numai cu felicitările, dansul și masa.”, declara la sfârșitul lunii mai moşul de botez al vedetei, Corneliu Gârjoabă, pentru Gorjeanul.

Victor Slav şi Bianca Drăguşanu au trecut peste divorț și se pare că acum sunt mai bine ca oricând, Bianca dăruindu-i și o fetiță prezentatorului de la meteo. Gârjoabă a fost singurul gorjean care a participat la nunta lor.