Noutăți de la Ministerul Educației

Conducerea Ministerului Educaţiei a explicat că nu se pune problema ca organisme ca CNATDCU sau Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării(UEFISCDI) să fie desfiinţate sau reorganizate, aşa cum s-a vehiculat în ultima vreme.

„Despre o eventuală reorganizare a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi a Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), nu se pune problema nici să le reorganizăm şi nici să le desfiinţăm. Această informaţie a apărut în spaţiul public în urmă cu 10 zile. Am fost întrebat dacă vrem să desfiinţăm UEFISCDI. Răspunsul meu a fost: Nici pomeneală. Are un rol după care funcţionează, un regulament. Nu s-a pus problema reorganizării, restructurării, desfiinţării UEFISCDI. CNATDCU lucrează, îşi face treaba foarte bine, are un regulament după care au lucrat în ultimele opt-nouă luni foarte bine. Ca urmare, nu vedem de ce să schimbăm ceva ce merge”, a declarat Gigel Paraschiv, secretarul de stat pentru învăţământ superior. (A.C.)