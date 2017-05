Petcu, despre CEO: Am alocat 1,5 miliarde de lei

Peste 1,5 miliarde de lei au fost alocați pentru extinderea exproprierilor necesare măririi capacității Complexului Energetic Oltenia (CEO) în Jilț Sud și Roșia, în condițiile în care singura carieră din care se mai exploata era aproape de epuizare. Anunțul a fost făcut, în această seară, la Antena 3, de ministrul Energiei, Toma Petcu.

„Problema principală la CE Oltenia, atunci când am preluat mandatul, era faptul că singura carieră din care exploatau ei și unde mai aveau rezerve era cea din Jilț Nord, dar care era și aproape de epuizare, la final de capacitate. Compania a transmis în anii anteriori, chiar din 2014, notificări către minister și către Guvern, în sensul că aveau nevoie să extindă aceste exproprieri, iar acestea, conform legii, se pot face în baza unor Hotărâri de Guvern și pe sume date de Guvern, nu din sumele proprii ale companiilor. Este vorba de Jilț Sud și Roșia. Imediat ce s-a creionat bugetul am mers la domnul prim-ministru și la ministrul de Finanțe și am explicat cât de importantă este această extindere. Dacă nu ai materia primă nu mai putem vorbi de funcționare. Deci, am alocat pentru CEO 1,5 miliarde de lei pentru aceste exproprieri, o sumă importantă pentru bugetul României. Am lucrat la HG pentru aceste exproprieri pentru Jilț Sud și Roșia, ceea ce înseamnă o mărire de capacitate foarte importantă pentru cei de la Oltenia”, a spus Petcu.

Întrebat despre disponibilizările masive de la CEO, șeful de la Energie a precizat că s-a reușit reducerea la jumătate a personalului convenit inițial prin planul de reorganizare și de restructurare, subliniind că se lucrează și la aplicarea unor scheme de reconversie profesională pentru cei disponibilizați. (A.C.)