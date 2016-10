Pleacă de la Pandurii

Pandurii Tg Jiu se află tot mai aproape de desființare! Cei mai mulți dintre fotbaliști intenționează să plece în perioada următoare. O spune chiar președintele, Narcis Răducan, care a afirmat că sportivii sunt nemultumiți de noile salarii propuse, în urma intrării clubului în insolvență.

„Lucrurile nu merg spre calea cea normală, strategia este alta decât cea pe care am discutat-o și în condițiile acestea este foarte greu să continuăm. Este foarte greu să conving jucătorii să mai rămână pe 1.000 euro. Mă aștept ca astăzi o mare parte dintre ei să plece și dacă se va întâmpla asta, nu voi mai rămâne nici eu în peisajul acesta. Odată ce moare performanța, nu am de ce să mai rămân, nu are rost. Eu am tot sperat că o să trecem împreună perioada asta de criză. Era de ajuns un salariu și cred că o duceam așa până la Crăciun. Nu poți să vii și să le zici la jucători că cine vrea 1.000 euro bine, cine nu să plece. Vă dați seama care a fost reacția jucătorilor. Eu am stat pentru acești jucători. Probabil că în zilele următoare voi pleca și eu”, a declarat Narcis Răducan la Digi Sport.