Ponta a explicat de ce nu a putut veni la deschiderea noului an universitar la UCB

Fostul premier, Victor Ponta, și-a exprimat regretul că nu a putut să ajungă la fel ca în 2015 la deschiderea noului An Universitar la UCB, la fel cum s-a întâmplat și pe 13 septembrie, la începerea anului școlar 2016-2017. ”Vreau să transmit pe această cale „virtuală” tuturor profesorilor, studenților și părinților acestora, personalului și conducerii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – cele mai bune gânduri și urări de succes în noul An Universitar 2016-2017!

Din păcate, în acest an nu am putut să fiu și fizic alături de ei, de colegii și de prietenii din Târgu-Jiu (așa cum am pățit și la deschiderea Anului Școlar) – asta pentru că timp de 5 minute am semnat o hârtie strict formală (și inutilă) la Secția 6 de Poliție din București! Eu fiind singurul care trebuie să fac asta din fabulosul și fiorosul dosar de crimă organizată internațională cunoscut sub numele de „Vizita lui Tony Blair în România”!”, a transmis fostul premier, Victor Ponta, ep Facebook.