Ponta, acuze la adresa conducerii CEO

Deputatul de Gorj, Victor Ponta, a vorbit despre problemele aparute, ieri, la Sucursala Electrocentrale de la Turceni. Fostul premier sustine ca a fost o minciuna ca doua grupuri de la Turceni au fost oprite din motive tehnice, in realitate fiind vorba de lipsa carbunelui. “Angajatii de la CE Oltenia mi-au spus ieri ca stirea conform careia s-au oprit doua grupuri de la Turceni din motive tehnice este o minciuna! In realitate s-a terminat carbunele si nu poate fi scos altul pentru ca s-au facut disponibilizari recente si nu are cine sa munceasca!!!Doar Dumnezeu ne poate salva in Ianuarie daca opreste vremea rea! In Februarie cred insa ca si Bunul Dumnezeu va fi depasit!”, a scris deputatul de Gorj pe Facebook. Problema celor doua grupuri de la Turceni a fost remediata.