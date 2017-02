Ponta despre discuțiile cu Grindeanu: ,,Nu sfaturi, am vorbit, mai ştiu şi eu câte ceva despre guvernare”!

Deputatul PSD Victor Ponta spune că a avut o discuţie politică despre problemele guvernării cu premierul Sorin Grindeanu şi a negat că ar fi vorba despre tensiuni în partid. Ponta nu crede că s-ar pune problema despre preluarea vreunui portofoliu în acest Cabinet. „Am fost plecat din ţară o perioadă destul de lungă şi am promis când mă întorc în ţară că mă întorc să îl vizitez. L-am vizitat… (…) Nu sfaturi, am vorbit, mai ştiu şi eu câte ceva despre guvernare”, a declarat Victor Ponta, miercuri, la Parlament.

Întrebat dacă se pune problema de preluarea vreunui portofoliu, Ponta a spus: „Nu cred”.

„Sunt convins că dl. Iohannis va fi foarte fericit să mă propună prim-ministru”, a adăugat el ironic.

Victor Ponta nu crede că sunt tensiuni în PSD. „Dacă or fi, nu ştiu eu. Eu nu sunt tensionat”, a susţinut el.

În ceea ce priveşte situaţia legată de Ordonanţa 13 şi proteste, fostul premier a spus: „Dacă am preferat să tac până acum, înseamnă că am avut un motiv”.