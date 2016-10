Ponta: PRU nu are acordul meu pentru a-mi folosi imaginea

Fostul premier, Victor Ponta, a afirmat, astăzi, că Partidul România Unită nu are acordul lui pentru a-i folosi imaginea și a reafirmat că va candida la parlamentarele din 11 decembrie tot pe listele din Gorj. ”Nu. Repet, vorbesc pentru oamenii care vor să asculte, pentru cei care nu vor să asculte, pierd timpul. Am zis foarte clar că nu, n-a vorbit nimeni cu mine, că eu sunt la PSD…Eu știu un singur lucru, pentru cei care vreți să fiți lămuriți, că eu candidez și nici nu am fost vreodată la vreun alt partid, decât la PSD, nici pe vremurile când se numea altfel nu am fost. Nu am candidat niciodată la un alt partid și nici n-o să candidez. Candidez la PSD, tot la Gorj, sunt o persoană destul de previzibilă în sens bun. Voi face campanie pentru PSD, am participat la programul economic, voi participa în continuare și mă bucur foarte tare că mâine se votează legea cu 102 taxe”, a declarat fostul premier.