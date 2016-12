Președintele PNL Olt își depune mandatul la BPB

Preşedintele PNL Olt, Gigel Ştirbu, a declarat stăzi, că marţi, la Biroul Politic Naţional al PNL, îşi va depune mandatul de preşedinte al filialei liberale din judeţul Olt din cauza rezultatelor „nemulţumitoare” obţinute de partid în judeţ. Gigel Ştirbu a menţionat că va face şi o propunere de preşedinte interimar pentru filiala Olt a PNL.

„Mâine, la Biroul Politic Naţional îmi voi depune mandatul din funcţia de preşedinte al PNL Olt din cauza rezultatului nemulţumitor obţinut la alegerile parlamentare. Noi ne-am propus trei mandate de parlamentar, am obţinut doar două mandate. Va fi nominalizat un preşedinte interimar (…) eu voi propune pe altcineva să preia conducerea filialei”, a spus Gigel Ştirbu. El a adăugat că gestul său de a-şi depune mandatul este unul „firesc”. În politică astfel de gesturi sunt fireşti, eu nu sunt genul, eu am spus-o de fiecare dată şi am şi condamnat pe cei care se ţin cu dinţii de anumite scaune, eu am spus de fiecare dată că atunci când vine momentul, eu voi pleca cu fruntea sus dintr-o funcţie anume. (…) E o funcţie (n.r. cea de preşedinte PNL Olt) pe care am deţinut-o efemer, poate o voi mai deţine vreodată, poate nu, în politică totul este posibil”, a mai declarat Ştirbu. Acesta a menţionat că după alegerile parlamentare PNL trebuie „să înţeleagă unde a greşit” precum şi faptul că este principalul partid de dreapta.

„PNL să înţeleagă greşelile pe care le-a făcut, să-şi asume aceste greşeli şi să înţeleagă că este principalul partid către care electoratul de dreapta se poate îndrepta. Din greşelile trecutului poate învăţa şi poate reconstrui o structură politică de viitor”, a afirmat liderul PNL Olt.

Ştirbu, care a candidat pe primul loc pe lista PNL Olt pentru Camera Deputaţilor a mai declarat că PNL Olt va obţine un mandat de senator şi unul de deputat în judeţul Olt.