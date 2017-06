Președintele PSD Turburea a răbufnit după declarațiile deputatului Alin Văcaru: ”Nu e frumos să vorbim tot ce nu este de vorbit!”

Declarațiile făcute de deputatul Alin Văcaru și faptul că nu a semnat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu nu l-au lăsat indiferent pe președintele PSD Turburea, Ion Bîrcă. Primarul comunei Turburea susține că parlamentarul nu l-a sunat în ultimele zile, pentru a-l consulta în privința deciziei pe care o va lua miercuri. ”Mie nu mi-a cerut nicio părere domnul Văcaru. Nu mi se pare normal să ieșim în spațiul public să vorbim, orice funcție am avea, de parlamentar, de primar, de președinte de organizație. Eu vorbesc în calitatea de președinte al organizației PSD Turburea. Îi spun domnului Văcaru că nu e frumos să ieșim în spațiul public, să vorbim tot ce nu este de vorbit. Acestea sunt lucrurile noastre interne, ce se întâmplă în Partidul Social Democrat și trebuie să ne spălăm rufele în interiorul nostru. Nu m-a consultat domnul Văcaru. Cred că va trece moțiunea de cenzură, fără drept de apel. Se fac cele șase luni, iar noi nu avem proiecte noi, nu avem bani la primării și nu știm ce să mai facem pentru că sunt multe lucruri pe care noi, PSD, am spus cetățenilor României că le vom face și iată că nu am făcut nimic la ora actuală, decât vorbe, pentru că actualul premier nu poate, nu o dăm pe incompetență, o dăm că nu poate. Unde nu poți, trebuie să te dai la o parte. (…) Domnul Văcaru face o greșeală mare de tot, dacă nu votează moțiunea, pentru că vrem, că nu vrem, pe Domnul Văcaru este parlamentar al României, datorită faptului că a fost acceptat de PSD pe acele liste, iar el trebuie să facă ce face majoritatea parlamentarilor ai PSD. Eu așa consider. El nu este trimis în Parlamentul României independent. Dacă era independent, putea să își depună candidatura independent. El trebuie să urmeze și cred că se va trezi, pentru că este normal să se trezească, pentru că e un băiat foarte isteț și cred că se trezește și își va reveni. Să facă ce fac cei mulți din PSD”, a declarat Ion Bîrcă, pentru Gorjeanul. Declarația deputatului Alin Văcaru, în ediția de mâine!