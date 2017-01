Prima reacție a noului șef al Poliției Rutiere Gorj: ”Când te frigi sufli și în iaurt!”

Daniel Săvulescu a participat, astăzi, la concursul cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea funcției de ”şef serviciu” la Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj, reușind să obțină nota 9.5. Acesta a făcut primele declarații pentru Gorjeanul, după examen, fiind singurul candidat.”Am mai fost o dată singurul candidat și când te frigi sufli și în iaurt. Am avut emoții, cu siguranță am avut emoții, consider că m-am pregătit mai bine și rezultatele s-au văzut. Am primit felicitări din partea colegilor!”, a precizat Daniel Săvulescu. Examenul s-a desfășurat la sediul Inspectoratului de Poliție Judeţean, la ora 11.00, iar unica probă de selecţie a constat într-un interviu structurat pe subiecte profesionale.

Noul șef al Serviciului Rutier a mai participat la acest concurs, însă surse din IPJ susțin că ar fi luat o notă sub șapte, fiind respins.

”Voi continua activitățile începute de Poliția Rutieră, de reducere a victimelor accidentelor rutiere, la sfârșitul anului trecut am reușit să scădem numărul persoanelor decedate, numărul persoanelor rănite grav în accidente de circulație, vom continua acțiunile punctuale pentru combaterea cauzelor principale generatoare de evenimente rutiere, combaterea pirateriei, combaterea transportului ilegal de materiale lemnoase și de cărbune, o să încercăm să ne apropiem mai mult de populație, vom încerca să acordăm latura preventivă a muncii de Poliție, vom pune mare accent și pe educația rutieră”, a mai declarat Daniel Săvulescu. (L.F.)

