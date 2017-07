Prinşi băuţi la volan!

La data de 6 iulie a.c., polițiști din cadrul Postului de poliţie Mătăsari au identificat în trafic un bărbat de 63 de ani, din municipiul Motru, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 673/A, Mătăsari, având o concentraţie de 1,07 mg/l, alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană aflată sub influenţa alcoolului.

La data de 7 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat în trafic un bărbat de 36 de ani, din comuna Baia de Fier, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C Novaci, fără a poseda permis de conducere și având o concentrație de 1,08 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană care nu posedă permis de conducere și aflată sub influența alcoolului.